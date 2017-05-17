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Указ о блокировке российских соцсетей на Украине вступил в силу

Есть обновление от 10:35

Указ президента Украины ввел санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов

Указ о блокировке российских соцсетей на Украине вступил в силу
Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Указ президента Украины Петра Порошенко о введении решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля об обновлении санкций против ряда физических и юридических лиц в среду, 17 мая, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

В печатной версии газеты опубликован сам указ главы государства, а с перечнем физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, можно ознакомиться на сайте "Урядового курьера".

Как сообщалось, Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этим же указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов президента Украины от 2015 и 2016 гг.

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В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических. Данным решением вводятся санкции против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к физическим лицам, причастным к проведению выборов в Госдуму РФ седьмого созыва в Крыму. Кроме того, санкции применяются к юридическим лицам Украины, которые расположены в Крыму, в связи с подтверждением факта их перерегистрации по российскому законодательству. Санкции также применяются к физическим лицам гражданам РФ (судьи, следователи, сотрудники правоохранительных органов), причастным к преследованию и противоправным действиям относительно граждан Украины. Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

Теги: Украина
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