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США не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерство

Однако, как отметил торговый представитель США, страна готова сотрудничать с участниками соглашения в двустороннем формате

США не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерство
Протест в Портленде против ТТП (2014 год)
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США не намерены возвращаться в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) (Trans-Pacific Partnership, TPP), готовы к развитию сотрудничества в двустороннем формате с участниками соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на пресс-конференции по итогам встречи министров торговли АТЭС в воскресенье в Ханое.

При этом в рамках министерской встречи АТЭС прошла встреча министров стран, входящих в ТТП (после выходе США их осталось одиннадцать), на которой они подтвердили намерение развивать партнерство и открытость для новых членов.

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"США решили выйти из ТТП. Это решение не может быть изменено. Но это не значит, что мы не вовлечены в регион, мы участвуем в торговле региона и надеемся продолжать делать это. Мы один из самых больших участников этого рынка. Мы продолжим взаимодействовать со многими членами ТТП. Наш президент принял решение, что для США предпочтительнее не многосторонние, а двусторонние переговоры, которые, я надеюсь, мы продолжим проводить с участниками ТТП", - сказал торговый представитель США.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли США пересмотреть решение о выходе из ТТП.

В заявлении стран-членов ТТП по итогам их встречи в свою очередь подчеркивается, что "министры вновь подтвердили стратегическую и экономическую значимость ТТП, подчеркивая ее принципы и высокие стандарты, как способ продвижения региональной экономической интеграции, который способствует перспективам экономического роста стран-членов".

Министры также подчеркнули, что "ТТП открыто для других стран, которые могут принимать высокие стандарты ТТП".

Как сообщалось, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе США от участия в ТТП.

Представители США и еще 11 государств договорились о создании зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 5 октября 2015 года. Целью подписания договора о ТТП являлось создание зоны свободной торговли АТР с участием 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили, Японии, на долю которых приходится порядка 40% общего объема мировой торговли.

Теги: США, Транстихоокеанское партнерство, ТТП, TPP
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