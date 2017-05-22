Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в понедельник подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

В понедельник Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.