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Россия не будет снимать ограничения на поставки турецких помидоров

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Снятие ограничений на торговлю с Турцией не коснется поставок в РФ турецких томатов, подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" на пресс-конференции в Стамбуле, он напомнил, что "по томатам мы зарезервировали свою позицию, которая связана с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые не должны пропасть".

"Изменилась экономика, и это должно быть понятно всем, в том числе и нашим турецким товарищам", - отметил премьер РФ.

РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

Пока не сняты ограничения на поставку из Турции томатов (российская сторона заявляла, что в интересах российских аграриев этот запрет пока будет сохранен), а также огурцов, яблок и груш, частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

Турция, в свою очередь, с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Пошлина на пшеницу составляет 130%, рис - 45%, подсолнечный шрот - 13,5%, подсолнечное масло - 36%. Это практически остановило российский экспорт в Турцию, которая являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы.

В ходе российско-турецких переговоров, состоявшихся 3 мая в Сочи, было принято решение об отмене ограничений во взаимной торговле, за исключением поставок в РФ томатов из Турции.

После переговоров в Сочи с 4 мая Турция разрешила беспошлинный ввоз российской сельхозпродукции. В понедельник в Стамбуле в присутствии Медведева было принято совместное заявление о снятии ограничений в торговле с Турцией.

Теги: Россия, Турция, Дмитрий Медведев
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