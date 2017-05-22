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Экономика

Европейская комиссия опубликовала экономические рекомендации по странам ЕС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС должны воспользоваться благоприятной конъюнктурой, складывающейся в результате экономического восстановления, для проведения структурных реформ, стимулирования инвестиций и укрепления государственных финансов, призывают рекомендации Еврокомиссии, опубликованные в понедельник.

"Экономическая конъюнктура в целом благоприятна, и мы должны этим воспользоваться, чтобы придать экономикам европейских стран больше конкурентоспособности, устойчивости и инновационности. Надлежит предоставить приоритет реформам, которые сделают экономический рост более инклюзивным и обеспечат новую динамику производительности", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис, представляя журналистам выводы так называемого весеннего "европейского семестра" за 2017 год.

В рекомендациях указывается, что, хотя приоритеты по разным странам ЕС отличаются, важно, чтобы дополнительные усилия были сосредоточены "на более инклюзивном, прочном и устойчивом экономическом росте".

Рекомендации по странам ЕС за 2017 год представляют экономические ориентиры для государств-членов на ближайшие 12 и 18 месяцев.

В них отмечается, что европейская экономика доказала свою сопротивляемость серьезным трудностям. Экономический рост в ЕС и в зоне евро достиг около 2% в 2016 году, состояние государственных финансов улучшается, и около 233 млн людей в ЕС имеют работу, что в Еврокомиссии называют "исторической цифрой".

Уровень безработицы самый низкий с 2009 года, а объем инвестиций превышает в некоторых государствах-членах существовавший до кризиса, в частности, благодаря европейскому инвестиционному плану, называемому "планом Юнкера".

Тем не менее, признают авторы рекомендаций, медленный рост производительности и последствия кризиса все еще продолжают тормозить экономику, как и неопределенности, проистекающие в основном от внешних факторов.

Представленный в понедельник пакет рекомендаций развивает выводы зимнего "европейского семестра", принятого в феврале, в том числе по процедуре макроэкономического дисбаланса.

Что касается Кипра, Италии и Португалии, в которых наблюдался чрезмерный макроэкономический дисбаланс, Еврокомиссия пришла к выводу, что нет данных для перехода к следующему этапу процедуры, так как эти три страны полностью реализуют реформы, которые им были предписаны в предыдущих рекомендациях.

В целом по ЕС, сообщают в Брюсселе, ожидается снижение бюджетного дефицита до 1,4% ВВП в течение текущего года после пикового уровня в 6,1% ВВП в 2010 году.

Еврокомиссия приняла ряд мер в рамках пакта стабильности и экономического роста. Она рекомендовала закрыть процедуры по чрезмерному дефициту бюджета против Хорватии и Португалии, сообщил на пресс-конференции член ЕК по экономике и финансам Пьер Московиси, назвав это хорошей новостью.

Исполнительная коллегия ЕС также утвердила доклады по Бельгии и Финляндии, в которых анализируется соблюдение критерия государственного долга. В обоих случаях сделан вывод, что данный критерий выполнен, хотя при этом выдвинуты рекомендации по необходимым дополнительным мерам.

Относительно Италии Еврокомиссия подтвердила, что дополнительные бюджетные меры, предписанные стране на 2017 год, были приняты, и на данной стадии не требуются другие для соблюдения критерия долга.

В материалах также содержится предупреждение по бюджетному урегулированию в Румынии: Совету ЕС дана рекомендация принять по этой стране специальное указание на 2017 год по осуществлению необходимых мер.

Теги: ЕС, Еврокомиссия
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