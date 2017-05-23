Медведев сообщил о предпосылках для снижения ставок ипотеке до 6-7%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что в России в целом созрели условия для снижения ставки по ипотечным кредитам до 6-7% по всей стране.

"Мы исходим из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться. Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. Считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели", - сказал Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Глава правительства отметил, что "наша совместная задача - работать над снижением ставки", добавив, что "это, конечно, в большей степени вопрос банковский".

В феврале этого года ВТБ, ВТБ24 и Сбербанк объявили о снижении ипотечных ставок. Кредит на покупку недвижимости в новостройках в ВТБ и ВТБ24 можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья - от 10,75%. Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. В итоге ставка при покупке новостроек составляет 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%.