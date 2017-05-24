Экономика

"Роснефть" решила увеличить сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублей

Сейчас размер исковых требований составляет 106,6 млрд рублей

"Роснефть" решила увеличить сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублей
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" 23 мая направила ходатайство в Арбитражный суд Башкирии об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО АФК "Система".

"Мы решили увеличить требования до 170,6 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти", пока не уточнив причин.

Сейчас сумма иска составляет 106,6 млрд рублей. В картотеке на данный момент нет данных о том, насколько существенным может быть пересмотр требований и в какую сторону. Уточнить это в "Роснефти" пока не удалось.

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В мае "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж. Размер требований определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК "Система" по реорганизации НК в 2014 году. "Система" считает требования незаконными.

"Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭК до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".

В 57,2 млрд рублей оценивается лишение "Башнефти" акций "Системы-Инвест" и, как следствие, лишение косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, включая энергетические активы. В качестве оплаты "Башнефть" получила собственные акции, которые были погашены. 36,9 млрд рублей - это передача "Башнефти" в качестве пассива долга "Система-Инвест" перед самой НК, 12,5 млрд рублей - расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, несогласных с условиями реорганизации компании.

На прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК "Система", заявил, что окончательное решение будет принимать суд. "106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - сказал он журналистам.

Предварительное заседание суда по иску назначено на 6 июня в Арбитражном суде Башкирии.

Теги: Роснефть, АФК Система
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