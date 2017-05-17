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Сечин прокомментировал сумму иска "Роснефти" к АФК "Система"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК "Система" в рамках поданного в арбитраж Башкирии иска, заявил, что окончательное решение будет принимать суд.

"106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - сказал он журналистам. Предварительное заседание суда по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" назначено на 6 июня в арбитраже Башкирии.

Как сообщалось, общая сумма иска, который "Роснефть" и "Башнефть" подали к АФК "Система" 2 мая, составила 106,6 млрд рублей. Источник, близкий к "Башнефти", пояснял "Интерфаксу", что в результате действий АФК "Система" НК была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности, ОАО "БЭСК" и ОАО "Уфаоргсинтез" .

Размер требований, как сообщал источник "Интерфакса", определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК "Система" по реорганизации НК в 2014 году.

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В 57,2 млрд рублей оценивается лишение "Башнефти" акций "Системы-Инвест" и, как следствие, лишение косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, включая энергетические активы. В качестве оплаты за выведенные предприятия "Башнефть" получила собственные акции, которые продать не смогла, так как по решению АФК они были немедленно погашены, говорил источник "Интерфакса".

36,9 млрд рублей - это передача "Башнефти" в качестве пассива долга "Система-Инвест" перед самой НК, 12,5 млрд рублей - расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, несогласных с условиями реорганизации компании.

"Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭК до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".

"Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. "Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости ПАО АНК "Башнефть", - заявляла АФК.

"С момента приобретения Башкирского ТЭК корпорация преобразовала разобщенную структуру предприятий с непрозрачной дивидендной и операционной политикой в полноценную вертикально интегрированную нефтяную компанию, объединяющую ключевые бизнес-направления с прозрачной структурой владения, управления и распределения прибыли", - говорилось в сообщении АФК.

Теги: Игорь Сечин, Роснефть, АФК Система
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