Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на сумму 106,6 млрд рублей, поданный в столичный арбитраж 2 мая, возвращен судом. В карточке дела в базе данных арбитражных судов появилось определение суда от 10 мая "О возвращении искового заявления (заявления)".

В "Системе" решение суда приветствуют. "Определением Арбитражного суда Москвы от 10 мая 2017 г. исковое заявление ПАО "НК "Роснефть" и ПАО АНК "Башнефть" к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании убытков возвращено истцам. Считаем данное определение законным. По нашему мнению, определение суда полностью соответствует позиции корпорации, заявленной ранее по данному спору, о необоснованности требований истцов и их противоречии нормам материального и процессуального права", - заявил "Интерфаксу" представитель "Системы".

В "Роснефти" же заявили, что возврат иска связан с вопросом подсудности. "Мы подавали иски одновременно в два суда: в Москве и в Уфе - чтобы избежать процессуальных коллизий. Это вопрос подсудности. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск, поэтому мы подавали иск в обе юрисдикции - хотели дать возможность судам самим определить подсудность", - пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Акции "Системы" во второй половине дня в среду ускорили рост на новостях о возврате иска. На Московской бирже цена акций АФК "Система" к 16:40 МСК подскочила до 16,425 рубля (+13,3%), до новостей акции АФК прибавляли в цене 5,5%. Акции АФК "Система" обвалились почти на 40% с уровня выше 22 рублей за штуку 3 мая после известий, что "Роснефть" и "Башнефть" подали иск в Арбитражный суд Москвы к АФК на 106,6 млрд рублей, мотивируя исковое требование выводом активов "Системой".