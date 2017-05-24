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Акции "Системы" упали более чем на 10% после увеличения суммы иска "Роснефти"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акции АФК "Система" упали при открытии торгов на Московской бирже более чем на 10% на новостях об увеличении суммы иска "Роснефти" ; на пике падения курс акций опускался до 11,255 рубля за штуку (-17,2% к уровню закрытия вторника).

Как сообщалось, НК "Роснефть" 23 мая направила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об увеличении размера исковых требований к АО "Система-Инвест" и ПАО АФК "Система". "Мы решили увеличить требования до 170,6 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти". Сумма сформирована на основе пересчета с учетом обесценения рубля с момента совершения действий ("АФК Система" - ИФ), являющихся предметом иска, добавил представитель нефтяной компании.

"Система" считает требования "Роснефти" и "Башнефти" незаконными, ранее АФК публиковала развернутый ответ на тезисы иска. "Мы и по поводу предыдущей суммы требований (106,6 млрд рублей на момент подачи иска - ИФ) говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд рублей - это уже из области ненаучной фантастики", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель АФК Сергей Копытов.

В мае "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж. Размер требований определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК "Система" по реорганизации НК в 2014 году. "Система" считает требования незаконными. Предварительное заседание суда по иску назначено на 6 июня в Арбитражном суде Башкирии.

Теги: Башнефть, Роснефть, АФК Система
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