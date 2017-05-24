Суд утвердил мировое соглашение бизнесмена Фридмана и "Ведомостей"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску бизнесмена Михаила Фридмана о защите чести, достоинства и деловой репутации между к газете "Ведомости".

"Суд приходит к выводу, что мировое соглашение не противоречит действующему законодательству (...) Суд определил: утвердить мировое соглашение по иску о защите чести и достоинства Фридмана к АО "Бизнес Ньюс Медиа", учредителю газеты "Ведомости" и (журналисту) Васильеву", - огласила свое решение судья Ольга Гусева.

Опровержение на сайте и страницах газеты должно быть опубликовано в течение пяти дней после вынесения судебного решения. В определении суда отмечается, что стороны обязуются исполнить перечисленные в соглашении условия, а производство по иску будет прекращено.

Как стало известно ранее в среду, Фридман и "Ведомости" заключили мировое соглашение, согласно которому издание обязуется удалить статью со своего сайта, опубликовать опровержение недостоверных фактов, выражает сожаление о сложившемся негативном впечатлении о предпринимателе, а также приносит извинение за то, что не обратилось к нему за комментарием до выхода текста.

Предмет иска

Поводом для обращения в суд стала опубликованная 27 февраля в печатном СМИ и на сайте газеты "Ведомости" статья "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" с подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии".

Бизнесмен просит признать сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также опубликовать опровержение и удалить спорную статью с сайта "Ведомостей".

Ответчиками по иску заявлены издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" и автор статьи журналист Иван Васильев.

"Ведомости" признали ошибку

Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев в ответ на исковое заявление упрекнул бизнесмена в том, что ни он, ни его сотрудники не отвечали на вопросы журналистов, не поясняли свою позицию и не искали досудебных решений.

В свою очередь Фридман заявил, что никто из журналистов "Ведомостей" не обращался ни к нему, ни к его представителем за комментарием при подготовке статьи, что является грубейшим нарушением журналистской этики, а сам материал, по его мнению, содержат ложные и подтасованные факты.

Позднее шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков признал ошибку при подготовке текста о Фридмане, по его словам, журналисты обратились за комментарием не напрямую к бизнесмену, чем нарушили стандарты газеты. В связи с этим Кудрявцев принес бизнесмену публичные извинения в своем фейсбуке.

Он отметил, что "дальнейшие решения по этому делу целиком в компетенции менеджмента и редакции "Ведомостей", команды "Альфы", и если не будет найдено другого выхода - гражданского суда". "Но я по-прежнему считаю, что уголовное преследование журналистов по таким поводам недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом", - уточнил Кудрявцев.