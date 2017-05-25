Рубль укрепился к доллару и евро благодаря возобновлению роста цен на нефть

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на Московской бирже в четверг утром; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,03-56,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,09 руб./$1 (-31,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,99 руб./EUR1 (-32,8 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 32,1 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 59,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,43 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,72 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро утром в четверг благодаря ценам на нефть, возобновившим рост после первого за шесть сессий снижения накануне. Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,91% - до $54,45 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,86% - до $51,8 за баррель.

В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд: запасы сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей при прогнозном снижении на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.