Рубль растерял утренний рост на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро понижаются на Московской бирже в четверг днем; несмотря на развернувшуюся вниз нефть рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность для приходящихся на 25 мая налоговых выплат.

Курс доллара США составил 56,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,14 руб./EUR1, понизившись на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 13,7 копейки, до 59,38 рубля.

По итогам индексной сессии (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 26 мая на 20,42 копейки, до 56,07 руб./$1, и повысил курс евро на 9,13 копейки, до 63,01 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров для налоговых выплат, максимум которых приходится на 25 мая. Цены на нефть, повышавшиеся в первой половине дня, развернулись вниз на информации, что Ливия и Нигерия не будут участвовать в соглашении ОПЕК+. Нефть усилила снижение после неофициально появившейся чуть позднее информации от участников заседания о продлении соглашения об ограничении добычи государствами ОПЕК на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,28% - до $53,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,54% - до $50,57 за баррель.

Заседание ОПЕК продолжается, и официально решение пока не обнародовано. О финальном соглашении, как ожидается, будет объявлено в ходе пресс-конференции, которая начнется в 18:00 МСК.