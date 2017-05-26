Казахстан задумался о пересмотре в ноябре обязательств перед ОПЕК по снижению нефтедобычи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК по сокращению добычи нефти, при этом может пересмотреть условия по обязательствам в ноябре, говорится в сообщении министерства энергетики республики.

"Казахстан намерен продолжить выполнять свои обязательства при текущей квоте на сокращение добычи на уровне 20 тыс. баррелей в сутки. При этом в ноябре 2017 года возможен пересмотр условий по обязательствам с учетом конъюнктуры на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго, Казахстан не будет принимать решение в одностороннем порядке, а будет обсуждать условия соглашения коллегиально с другими нефтедобывающими странами. "Казахстан приветствует и поддерживает страны ОПЕК и не-ОПЕК в соглашении о продлении сокращения добычи нефти для сохранения приемлемых цен на рынке", - отмечает Минэнерго.

Добыча нефти в стране составляет в среднем 1,673 тыс. баррелей в сутки, при этом последние два месяца наблюдался небольшой рост. В мае-июне намечается снижение уровня добычи и в целом по полугодию обязательства будут выполнены полностью, говорится в сообщении.

25 мая участники встречи в Вене договорились продлить существующий уровень снижения добычи нефти. Он будет составлять 1,8 млн баррелей в сутки. Срок соглашения будет действовать 9 месяцев, начиная со второго полугодия 2017 года.