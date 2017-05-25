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Страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения нефтедобычи на 9 месяцев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, передает Bloomberg слова министра нефти Ирана Бижана Зангане.

"Да", - сказал Зангане, отвечая на соответствующий вопрос. Министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи, комментируя итоги встречи, отметил, что "результаты хорошие".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что пролонгация соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти еще на 9 месяцев предполагает сохранение квот в рамках предыдущих договоренностей.

Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей , а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей. Сокращение производится относительно суточной добычи нефти в октябре 2016 года, когда у большинства стран производство нефти было на пиковых уровнях.

Теги: ОПЕК
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