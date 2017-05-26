Стоимость нефти Brent опустилась ниже $51,3 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу слабо дешевеет после падения накануне почти на 5% из-за разочарования решением ОПЕК+.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подешевели на $0,2 (0,39%) - до $51,26 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на $2,5 (4,63%), завершив торги на уровне $51,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустились на $0,3 (0,61%) - до $48,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,46 (4,79%) и закончила день на уровне $48,9 за баррель.

Падение стоимости топлива по итогам торгов в четверг было максимальным за последние три недели.

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение, рекомендованное в среду министерским мониторинговым комитетом, о пролонгации договора на девять месяцев - до марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось.

Трейдеры разочарованы тем, что нефтедобывающие страны выбрали "безопасный вариант" сделки, пишет Zero Hedge.

Аналитик Nomura Гордон Кван полагает, что нефтяные цены в скором времени пойдут вверх на фоне улучшения фундаментальных рыночных факторов, включая падение запасов топлива в США. "Я не думаю, что мы увидим нефть по $40 за баррель в обозримом будущем", - сказал он. Эксперт полагает, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи в случае, если цены опустятся ниже $45 за баррель, сообщает Dow Jones.