Нацбанк Украины упростил порядок вывода капитала за рубеж

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины утвердил новые меры по либерализации валютного регулирования в стране, говорится в сообщении на сайте НБУ. Соответствующее постановление правления НБУ утверждено 25 мая.

Нацбанк, в частности, продлил срок расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 со 120 дней; разрешил иностранным инвесторам покупать иностранную валюту на средства, полученные от продажи корпоративных прав, сокращения уставных капиталов, выхода из обществ, и перечислять эту валюту за границу. При этом объем покупаемой/перечисляемой за границу валюты ограничен суммой в $5 млн в месяц. Соответствующую транзакцию инвестор может осуществлять только через один уполномоченный банк.

Помимо этого, Нацбанк разрешил досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по таким операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов, через уполномоченные банки и/или иностранные банки) было предоставлено обязательство международных финансовых организаций. Кроме упразднения определенных антикризисных ограничений, Нацбанк упростил открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте.

"Это будет способствовать упрощению условий для установления украинскими банками новых корреспондентских отношений с иностранными банками", - отмечено в сообщении на веб-сайте НБУ. В то же время для предотвращения "непродуктивного" оттока капитала Нацбанк устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках (UBO) нерезидентов-кредиторов.

Нацбанк Украины в 2014 году ввел административные ограничения на валютном рынке с целью его стабилизации на фоне девальвации национальной валюты и кризиса в экономике. В последние годы регулятор в связи с улучшением макроэкономической ситуации проводит поэтапную либерализацию валютного рынка.

Одним из последних шагов в этом направлении было смягчение с 5 апреля требований к обязательной продажи поступлений в страну в иностранной валюте: доля валютной выручки, подлежащая продаже, была уменьшена до 50% с 65%. Кроме того, Нацбанк повысил до 150 тыс. гривен с 12 тыс. грн. в эквиваленте предельный уровень операций с наличной валютой. Официальный курс на 26 мая - 26,28 грн./$1.