Нацбанк Украины объявил об отказе от российского программного обеспечения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) не использует в своей деятельности информационные и программные продукты производства компаний Российской Федерации, сообщили "Интерфаксу" в центробанке.

"НБУ, начиная с 2014 года, проводит последовательную политику отказа от использования информационных и программных продуктов производства компаний РФ. Сейчас в информационной сети Нацбанка используются системные и прикладные программные продукты ведущих компаний-производителей (Microsoft, IBM, Oracle, SAP и других), украинских разработчиков и разработанные собственными силами", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в дальнейшем при рассмотрении предложений по использованию программных продуктов НБУ будет обязательно проверять наличие компаний-разработчиков и поставщиков в списке таких, к которым применяются ограничительные санкции.

В пресс-службе также сообщили, что в системе Нацбанка только Корпоративный негосударственный пенсионный фонд НБУ (КНПФ НБУ) использует в работе программное обеспечение 1C (работает исключительно в офлайн режиме, без обновления разработчиком).

"КНПФ НБУ не имеет отношения к операционной деятельности Нацбанка и соответственно не представляет угрозы финансовой стабильности. Тем не менее, учитывая наложенные санкции, НБУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о переходе фондом на аналогичное программное обеспечение украинских или международных разработчиков", - отметила пресс-служба.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко расширил персональные специальные экономические санкции на ряд российский известных IT-компаний и связанных с ними украинских юрлиц, в частности, в отношении поставщиков популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

Согласно указу президента №133 от 15 мая 2017 года, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, в перечне попавших под санкции компаний также известный разработчик ПО в области распознавания ООО "ABBYY" и ООО "Аби Украина ЛТД".

Санкции также введены в отношении российских ООО " Инталев Украина" (Киев), ООО "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", ООО "Мастердата", АО "Аскон".