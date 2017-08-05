Более половины россиян перестали доверять рекламе

При покупке товаров реклама на решение россиян почти не влияет

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Большинство россиян ориентируются на собственный опыт (34%), низкую цену (27%) или высокое качество (17%) при покупке тех или иных товаров, реклама в этом вопросе влияет на поведение лишь 1%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом доверие к рекламе продолжает снижаться: сейчас в той или иной степени ей доверяют 8% россиян (12% в 2013 году), отчасти доверяют, отчасти нет - 33% (ранее - 38%), не доверяют - 60% (ранее - 50%).

Больше всего респондентов привлекают в рекламе интересные сюжеты (29%), информация о новинках (24%) или полезная информация о потребительских свойствах товара/услуги (22%), показал опрос, проведенный среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.