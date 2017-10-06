"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" оценивает ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Сергей Иванов.

"Мы сейчас внимательно смотрим в части оборудования, что-то понятно, там подземная техника в части выработок затопленных, опять же работаем со страховой компанией. Ущерб, я думаю, там около 10-12 млрд рублей. Самое ужасное, что погибли люди, деньги там - вторичное", - заявил он.

Авария на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" в Якутии произошла 4 августа. Спасти удалось только 143 шахтеров из 151. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операци я на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели.

В начале сентября стало известно, что "АЛРОСА" остановит работы по добыче на руднике "Мир" в 2018 году. На рудник "Мир" в первом полугодии пришлось 11% годовой добычи по группе "АЛРОСА".