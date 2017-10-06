Что произошло за день: пятница, 6 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сразу два крупных ДТП с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части России. В общей сложности они унесли жизни 23 человек, еще около 30 человек получили травмы. В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области поезд протаранил заглохший на переезде автобус, в котором находились 57 пассажиров и водитель. В этой аварии по последним данным погибли 17 человек, в том числе ребенок. Ближе к вечеру в Коломенском районе Московской области опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 39 человек. По последним данным, в этом ДТП погибли шесть человек.

- Москву и Подмосковье снова накрыла волна анонимных звонков о минировании. Так, в столице из 73 зданий - в том числе пяти школ , находящейся в черте города Мособлдумы , торгового центра ,отеля и "Лужников" - были эвакуированы более 20 тысяч человек. Что касается Подмосковья, то в местные правоохранительные органы поступил 41 звонок об угрозах взрыва в школах. Эвакуация затронула около 6 тысяч человек.

- Нобелевская премия мира досталась Международной кампании за уничтожение ядерного оружия.Организация удостоилась награды за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

- Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Вологды Андрей Травников. Между тем близкий к Кремлю источник рассказал "Интерфаксу", что кадровые перестановки в губернаторском корпусе РФ завершатся к середине следующей недели, ожидается смена еще двух-трех глав регионов .

- В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта.

- Антироссийские санкции с 2014 по 2016 год обошлись государствам Евросоюза в 30 млрд евро потерянного экспорта, говорится в докладе австрийского института экономических исследований (WIFO).

- "АЛРОСА" оценила ущерб от августовской аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей.

- Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса. Парламент определил, что особый порядок самоуправления заработает после вывода из региона вооруженных формирований.

- "Бавария" назначила нового главного тренера. Им стал завершивший несколько лет назад тренерскую карьеру 72-летний Юпп Хайнкес.