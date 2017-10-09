Число банкротств российских компаний выросло на 5% за 9 месяцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суды в России в январе-сентябре 2017 года признали банкротами 9 тысяч 702 компании, на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вкупе с количеством новых заявлений о намерении инициировать банкротство это говорит о непростом восстановлении экономики после кризиса.

В среднем число банкротств, если судить по поквартальной динамике, не снижается уже почти три года, несмотря на наметившийся рост ВВП, сказал "Интерфаксу" руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

С начала 2015 года в среднем 3 тыс. 217 компаний за квартал становились банкротами, в третьем квартале 2017 года суды приняли 3 тыс. 264 таких решения, свидетельствуют данные из отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в "Федресурсе" (bankrot.fedresurs.ru ).

Число банкротств в России остается на высоком уровне, оно лишь немногим ниже пика 2014-2015 годов, прокомментировал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По словам эксперта, это объясняется тем, что хотя российская экономика и начала выходить из кризиса, но пока до полного восстановления далеко. "Особенно медленно идет восстановление в строительстве и в машиностроении", - отметил Сальников.

"Высокая волатильность курса рубля является фактором, затрудняющим компаниям планирование, реструктуризацию долгов и реализацию антикризисных процедур, - сказал Сальников. - Сказывается и запоздалая реакция Банка России на снижение инфляции, которая бьет рекорды по минимальным значениям, при этом реальная ключевая процентная ставка в России - одна из самых высоких в мире, и это затрудняет доступ компаний к заемному финансированию".

В этом году Росстат при росте ВВП фиксирует снижение сальдированной прибыли компаний, при этом особенно сильно падает прибыль в секторе услуг, в том числе в торговле. Снижение прибыли российских компаний Сальников объясняет укреплением рубля в 2017 году и ростом рублевых издержек относительно доходов.

Число сообщений компаний и их кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве юрлиц в январе-сентябре 2017 года выросло на 6% к аналогичному периоду прошлого года (до 2 тыс. 907 сообщений). Это говорит о том, что в ближайшее время темпы банкротств также изменятся незначительно, сказал Юхнин.

Обязанность информировать рынок о планах обратиться в суд с заявлением о несостоятельности появилась у должников и кредиторов в соответствии с новым законодательством.

Эксперты указывают, что сдерживающим фактором для банкротств является то, что должники не имеют существенного права голоса в этих процедурах.

Москва лидирует по числу фактических банкротств компаний, на нее пришлось 19% всех решений о признании компаний несостоятельными в январе-сентябре 2017 года (1 тыс. 800 решений), затем следует Санкт-Петербург (529 компаний, или 5% от общего количества в России), Московская область (499 компаний, или 5%) и Татарстан (359 компаний, или 4%).

Распределение банкротств по отраслям за 9 месяцев 2017 года практически не изменилось. По данным системы "СПАРК-Интерфакс ", из 30 тыс. компаний, которые на 29 сентября 2017 года находились в стадии конкурсного производства, 20% приходится на строительство, 18% - на оптовую торговлю, 12% - на сферу операций с недвижимым имуществом, 7% - на сельское хозяйство.

Среди компаний, признанных банкротами в третьем квартале 2017 года - три стратегических предприятия, в том числе ОАО "Проектный портал" (Москва), ЗАО Корпорация "Защита" (Москва), НПАО "Уральская картографическая фабрика" (Свердловская область) и 6 субъектов естественных монополий.

За 2016 год в России суды признали банкротами 12,6 тыс. компаний, что на 14% ниже, чем в 2015 году, и на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.