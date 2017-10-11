Минфин и ЦБ до конца года подготовят законопроект по регулированию криптовалют

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ до конца года планируют определиться с основными регуляторными позициями в отношении криптовалют и подготовить рамочный законопроект, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, комментируя вопрос, когда могут быть подготовлены законодательные инициативы в этой сфере.

"Мы будем вместе с Центробанком готовить. Я думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы сможем определить, соответственно рамочный закон сделать. Но потом, безусловно, он должен будет дорабатываться и уточняться", - сказал министр.

Комментируя вопрос, кто будет заниматься регулированием криптовалют - ЦБ, Минфин или Росфинмониторинг, Силуанов отметил, что "там как раз несколько тем - там темы и для ЦБ, и для Минфина, и для Росфинмониторинга".