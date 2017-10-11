Экономика

В России собрались ограничить сумму покупки криптовалют

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, соответствующее предложение "концептуально поддержано"

В России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов поддержать идею ограничения суммы покупки криптовалют, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это новое предложение, которое вчера было принято. Мы пока над этим работаем, но не слишком тщательно. Концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму. Нужно посмотреть международную практику", - сказал замминистра.

Как сообщалось ранее, в среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство "возглавит и отрегулирует" процесс эмиссии и обращения криптовалют, такое решение было принято во вторник на совещании по этому вопросу у президента Владимира Путина. Минфин и ЦБ уже до конца года планируют определиться с основными регуляторными позициями в отношении криптовалют и подготовить рамочный законопроект. Комментируя вопрос, кто будет заниматься регулированием криптовалют - ЦБ, Минфин или Росфинмониторинг, Силуанов отметил, что "там как раз несколько тем - там темы и для ЦБ, и для Минфина, и для Росфинмониторинга".

Сейчас оборот криптовалют в РФ законом не регулируется.

Минфин предлагал регулировать криптовалюты как "иное имущество". Как заявлял ранее Моисеев, министерство предлагало допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, в том числе физлиц. Министерство предлагало также проводить сделки с этим инструментом исключительно на бирже.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор против криптовалют как частных денег и денежных суррогатов. При этом Банк России рассматривает возможность создания национальной цифровой валюты (не частной, как биткойн) на основе технологии блокчейн, отмечала она.

Теги: Минфин
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