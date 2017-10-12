Экономика

В ЦБ спрогнозировали прибыль банков в районе 1 трлн руб. с учетом убытков "Открытия" и Бинбанка

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Прибыль банков РФ по итогам 2017 года может приблизиться к 1 трлн рублей, несмотря на убытки санируемых банков, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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По итогам сентября совокупная прибыль банков сократилась с 997 млрд рублей до 675 млрд рублей по итогам января-августа. Снижение этого показателя ЦБ объяснил доформированием резервов по проблемным активам банковских групп, головные организации которых проходят санации с участием Фонда консолидации банковского сектора. Речь идет о группах банка "Открытие" и Бинбанка.

"Я думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к триллиону рублей, может быть даже немного больше триллиона, даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются", - сказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

В 2016 году российские банки заработали 930 млрд рублей прибыли.

21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Отток средств клиентов из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд рублей.

29 августа ЦБ РФ ввел временную администрацию в "Открытие". Как сообщалось, клиенты банка "Открытие" в августе забрали из кредитной организации почти 300 млрд рублей, этот отток более чем вдвое был перекрыт банком за счет привлечения средств ЦБ РФ.

Теги: ЦБ РФ, Открытие, Бинбанк
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