"Азбука вкуса" увеличила сеть до 130 магазинов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сеть "Азбука вкуса" расширилась до 130 магазинов.

Как сообщается в пресс-релизе ритейлера, "юбилейным" объектом стал минимаркет "АВ Daily", открытый в столичном Замоскворечье. Его площадь составляет 220 кв. метров, ассортимент насчитывает продукты свыше 3,5 тыс. наименований.

В настоящее время сеть "Азбука вкуса" объединяет 82 одноименных супермаркета, 35 минимаркетов "АВ Daily", 10 крупноформатных супермаркетов "АВ Маркет", 3 специализированных "Энотеки", а также интернет-магазин AV.RU.

Как сообщалось, в июле 2017 года "Азбука вкуса" заключила договор с компанией "МКапитал", владеющей торговой недвижимостью розничной сети "Седьмой континент", об аренде 18 торговых точек в Москве. В рамках сделки она получила права на аренду торговых помещений в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах столицы.

В результате общее число супермаркетов "Азбука вкуса" в Москве и Московской области вырастет до 91, число минимаркетов "АВ Daily" - до 25.

Общая торговая площадь магазинов, которые перешли под управление "Азбуки вкуса", составляет более 12 тыс. кв. метров. Все магазины будут реконструированы в соответствии с торговыми концепциями розничных форматов ритейлера: 15 магазинов будут работать под брендом "Азбука вкуса", три - под брендом "АВ Daily". Компания планирует завершить процесс интеграции в ноябре.

Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2016 финансового года (закончился 31 марта 2017 года) составила 49,8 млрд руб. (без НДС).