Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость токенов криптовалюты XRP, также известной как Ripple в пятницу выросла на 50% и приблизилась к $85 миллиардам, сообщила газета The Wall Street Journal .

На первом месте по-прежнему остается биткойн, стоимость которого составляет $244 миллиарда. Ripple потеснила со второго места эфир (Ethereum), его совокупная стоимость сейчас около $72 миллиардов.

Общий рост стоимости токенов Ripple с начала года составил более 30 000%. Начальная цена была ниже цента. Основной рост пришелся на последние три недели. 11 декабря Ripple торговался за 25 центов, сейчас он стоит $2,17.

Ripple отличается от других криптовалют тем, что его запуск и развитие контролируется единственной коммерческой компанией. Валюта запущена в 2012 году. По мнению исполнительного директора компании Ripple Брэда Гарлингхауса, успех этой криптовалюты в том, что его компания работает с настоящими клиентами и вкладывается в производство, а не занимается "научными экспериментами". "Научные эксперименты - это не бизнес-модель", - сказал Гарлингхаус.