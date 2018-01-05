Рубль слегка усилил снижение к доллару и евро

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слегка усилил снижение к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику в ценах на нефть.

Курс доллара США составил 57,02 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,75 руб./EUR1, поднявшись на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,76 копейки - до 62,29 рубля.

Банк России не менял официальные курсы доллара и евро по итогам торгов 5 января, которые с 30 декабря составляют 57,6002 руб./$1 и 68,8668 руб./EUR1 соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после роста в первые дни года и отыгрывая ослабление нефти после скачка до максимальных с декабря 2014 года уровней. Объемы торгов остаются незначительными, так как в России продолжаются официальные новогодние и рождественские каникулы. Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией декабрьского отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора США.