ФАС не исключила изменений в условиях аукциона на газовые активы "АЛРОСА"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ тщательно проанализирует условия проведения аукциона на газовые активы "АЛРОСА" , заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы это (неконкурентные условия - ИФ) выявим, постараемся обосновать, естественно, опросим и "АЛРОСА", и всех участников", - сказал Артемьев.

По его словам, в крайнем случае, регулятор может в судебном порядке потребовать отмены результатов торгов и их повторного проведения.

"Когда торги, которые важны для государства, проводятся по каким-то неконкурентным процедурам, то мы должны всегда такие торги либо изменять, если они еще не закончились, либо отменять дискриминационные условия в офертах, продлевать срок", - сказал глава ФАС.

"Поэтому либо это отмена и повторные торги, либо у нас есть еще такая более мягкая формула решений - отменить такие-то пункты оферты как дискриминационные, добавить такие-то, которые сделают конкурс прозрачнее и увеличить на 20 дней продолжительность аксептов", - пояснил Артемьев.

Ранее стало известно, что три структуры "Роснефти", включая "Башнефть", подали ходатайства в ФАС на покупку газовых активов "АЛРОСА". Помимо "Роснефти", интерес к активу проявили "НОВАТЭК" и Газпромбанк , структуры которых уже обратились с соответствующими ходатайствами в Федеральную антимонопольную службу.