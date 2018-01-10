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ФАС 15 января рассмотрит жалобу на условия аукциона по газовым активам "АЛРОСА"

Есть обновление от 17:29

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит жалобу "НК "Роснефть" по поводу аукциона на приобретение газовых активов "АК "АЛРОСА" , в условиях которого регулятор видит признаки ограничения конкуренции.

"Дата рассмотрения жалобы назначена на 15 января 2018 года", - говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

"Согласно документации, начальная цена аукциона составляет 30 млрд рублей, размер задатка - 21 млрд рублей, срок его внесения - 10 января 2018 года, дата подведения итогов аукциона - 19 февраля 2018 года. ФАС России изучит требования, содержащиеся в аукционной документации, на предмет нарушения закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении. Кроме того, в ведомстве проведут оценку размера задатка для участия в аукционе и сроков его внесения как возможного барьера для участников.

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"Также будут проверены установленные ПАО "АК "АЛРОСА" сроки приема заявок на соответствие срокам, необходимым для получения предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки в рамках контроля за экономической концентрацией и в соответствии с законом о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества", - сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ФАС не оставит без внимания и доводы "Роснефти" о том, что "АЛРОСА" не раскрывает информацию о конечных бенефициарах компаний, создавая преимущество для отдельных потенциальных участников торгов.

"АЛРОСА" выставляет на продажу компанию "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания", которыми владеют кипрские Maretiom Investments и Velarion Investments.

Продажа осуществляется в формате "as is", "АЛРОСА" не дает обязательств предоставлять покупателями гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom и Velarion, а также по обязательствам этих компаний.

ФАС ранее сообщила о том, что заявки на аукцион по газовым активам "АЛРОСА" подали "НОВАТЭК" и Газпромбанк , а также три структуры "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть" ). Между тем накануне пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев говорил агентству, что "Роснефть" не будет принимать участия в аукционе по продаже газовых активов АК "АЛРОСА" на предложенных алмазодобывающей компанией условиях.

Теги: Роснефть, АЛРОСА, ФАС
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