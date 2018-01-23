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Экономика

Barclays и BNP Paribas повысили прогноз цен на нефть

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аналитики Barclays Plc повысили прогноз цен на нефть в текущем году до $60 за баррель с $55 за баррель, что обусловлено уверенным ростом спроса на сырье и пересмотром ожиданий в отношении Венесуэлы.

При этом они сохраняют "медвежьи" прогнозы на следующие кварталы с учетом возможности изменения этих факторов, сообщается в обзоре банка.

Добыча нефти в Венесуэле продолжит снижаться и упадет ниже 1,4 млн баррелей в сутки. Если не произойдет еще более значительного ухудшения ситуации в этой стране, в первом квартале котировки могут достичь самой высокой отметки в этом году.

Как ожидает Barclays, спрос на нефть в мире может увеличиться на 1,6 млн б/с, хотя ускорение темпов экономического роста, возможно, не будет настолько же благоприятной для нефтяных котировок в следующие кварталы из-за снижения энергопотребления и спроса со стороны США и КНР.

Аналитики BNP Paribas повысили прогноз средней цены марки Brent в 2018 году до $65 за баррель с $55 за баррель и для WTI - до $60 за баррель с $50 за баррель.

По их мнению, "глобальный экономический рост и более холодная погода привели к более существенному повышению спроса на нефть и дальнейшему снижению запасов нефти ближе к среднему за последние пять лет объему, что является целью ОПЕК".

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в текущем году. Аналитики агентства ожидают, что нефть марки Brent в среднем будет стоить $60 за баррель против ранее предполагавшихся $55 за баррель.

Теги: Barclays, BNP Paribas, нефть
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