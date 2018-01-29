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Суд подтвердил взыскание с офшора в пользу банка "Траст" $41 млн и 363 млн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил вердикт Арбитражного суда Москвы, который 18 октября 2017 года решил взыскать с кипрской компании Willow River Russian Housing Developments Ltd в пользу санируемого банка "Траст" $40,6 млн ($30,3 млн - основной долг) и 363,5 млн рублей (200 млн рублей - основной долг) по двум кредитам.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу иностранной компании.

Из материалов дела следует, что стороны 11 декабря 2010 года заключили кредитный договор на $31 млн, в соответствии с которым денежные средства должны быть возвращены до 19 мая 2014 года.

17 декабря 2010 года стороны заключили еще один кредитный договор на сумму 200 млн рублей сроком до 17 июня 2014 года.

В установленные сроки долги погашены не были.

В связи с этим банк обратился в суд с иском.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров "Траста". В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству "Траста".

С конца декабря 2014 года кредитная организация проходит процедуру финансового оздоровления, инвестором при санации выступает банк "ФК Открытие". В настоящее время банк "Открытие" санируется при участии Фонда консолидации банковского сектора.

Банк "Траст" по итогам третьего квартала 2017 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Willow River Russian Housing Developments Ltd, по данным СМИ, принадлежит экс-владельцам банка "Траст" и владеет супермаркетами, которые арендует крупная торговая сеть Billa.

Теги: Траст
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