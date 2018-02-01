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Экономика

Акции Faceboook приблизились к рекорду на информации о цене на рекламу в IV кв.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, близка к рекорду стоимости акций после раскрытия информации о повышении средней цены рекламных объявлений в IV квартале на 43%.

Ранее акции Facebook подешевели на 5% на дополнительных торгах в Нью-Йорке из-за данных о сокращении времени использования соцсети и списаний в связи с налоговой реформой, однако резкий рост рекламных расценок привел к повышению курса на 4,5%, до $194,50 - уровня, который компания еще ни разу не фиксировала в ходе основной сессии. Затем подъем замедлился до 1,5%.

Как говорится в отчетности Facebook, чистая прибыль в IV квартале поднялась на 20%, до $4,27 млрд. Списания в связи с налоговой реформой составили $2,27 млрд, или 77 центов на акцию.

Без учета списаний прибыль Facebook подскочила на 61%.

Квартальная выручка подскочила на 47%, до $12,97 млрд - нового рекорда, в том числе доходы от рекламы выросли на 48%, до $12,78 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали выручку от рекламы на уровне $12,30 млрд.

Из-за изменений платформы Facebook в последние месяцы, в том числе в отображении новостной ленты, дневная аудитория в США и Канаде сократилась на 700 тыс. человек, причем в этом регионе каждый пользователь соцсети "стоил" $26,76 в IV квартале по сравнению со среднемировыми $6,18. В результате изменений пользователи по всему миру в общей сложности проводят на Facebook на 50 млн часов в день меньше, чем раньше.

В целом по миру число пользователей Facebook с ежедневной активностью увеличилось с 1,37 млрд на конец сентября до 1,4 млрд на конец декабря, консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, был несколько выше - 1,41 млрд. Квартальный прирост аудитории оказался самым слабым за все время существования Facebook.

Не реже раза в месяц соцсетью пользуются 2,13 млрд человек против 2,07 млрд по итогам III квартала.

"2017 год был для Facebook сильным годом, но также и тяжелым. В 2018 году мы сосредоточены на том, чтобы Facebook было не только приятно использовать, но чтобы она приносила пользу людям и обществу", - заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг в ходе телеконференции после публикации отчетности Facebook за IV квартал.

Чистая прибыль Facebook за год выросла на 56%, до $15,9 млрд, выручка - на 47%, до $40,7 млрд.

По оценкам eMarketer, в 2018 году Facebook будет контролировать 18,4% мирового рынка цифровой рекламы, общий объем которого составит около $266 млрд. Лидером, вероятно, останется Google с долей 31,3%.

Капитализация Facebook за последние 12 месяцев подскочила почти на 43%, превысив $545 млрд.

Теги: Facebook
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