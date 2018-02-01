"Аэрофлот" и "Ростех" утвердили условия поставки 50 самолетов МС-21

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов подписали контракт, закрепляющий условия поставки авиакомпании 50 самолетов МС-21, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Согласно документу, лизинговая "дочка" Ростеха - "Авиакапитал-Сервис" предоставит "Аэрофлоту" в операционный лизинг на 12 лет (с возможностью пролонгации на 2 года не более трех раз) 50 машин МС-21-300. В компоновке для "Аэрофлота" лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 - экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку судов с иностранным двигателем (PW1400G американской Pratt & Whitney). Начиная с 26-го самолета, авиакомпания имеет опцию получать машины с новыми российскими моторами ПД-14, которые разрабатывает "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Первое судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года, завершение поставок ожидается в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" ) при участии предприятий "Ростеха": "ВСМПО-АВИСМА" , "ОДК", "Технодинамика", "КРЭТ", "РТ-Химкомпозит". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест, рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров.