Промсвязьбанк в декабре сократил средства корпоративных клиентов почти втрое

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Объем средств корпоративных клиентов на балансе Промсвязьбанка в декабре 2017 года сократился в 2,9 раза и составил 73,6 млрд рублей на 1 января 2018 года, следует из отчетности кредитной организации.

За тот же срок средства госсектора у банка снизились на 47,6% - до 86,8 млрд рублей. Средства физлиц сократились менее существенно - на 5,9%, до 348,5 млрд рублей.

Объем операций Промсвязьбанка с ЦБ РФ вырос с 46,1 млрд рублей по итогам ноября до 344,2 млрд рублей по итогам декабря.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

Как заявил ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

На базе Промсвязьбанка планируется создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в январе Минфин РФ.

Банк по итогам третьего квартала 2017 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".