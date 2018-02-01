Капитал санируемого Промсвязьбанка на 1 января составил минус 121,6 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Капитал санируемого Промсвязьбанка на 1 января 2018 года стал отрицательным и составил минус 121,6 млрд рублей, свидетельствует его отчетность по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ РФ.

Собственный капитал Промсвязьбанка на 1 декабря 2017 года был положительным и составлял 161,4 млрд рублей, таким образом, он за месяц сократился на 283 млрд рублей.

Банк ранее сообщил, что на 25 декабря 2017 года его капитал стал отрицательным и составил минус 134 млрд рублей из-за понесенных кредитной организацией убытков на 208 млрд рублей.

Промсвязьбанк с середины декабря 2017 года санируется с участием структуры ЦБ - Фонда консолидации банковского сектора. После процедуры санации Промсвязьбанк станет банком для обслуживания предприятий гособоронзаказа.