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Члены советов директоров санируемых ЦБ банков не попали в "черный" список регулятора

Это произошло из-за запоздавших законодательных поправок

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Члены советов директоров санируемых при участии ЦБ РФ банков не попали в "черный" список, так как законодательные поправки, ужесточающие требования к деловой репутации банкиров, вступили в силу уже после начала финансового оздоровления этих кредитных организаций, заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Сейчас при участии ЦБ санируются три банка - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Процесс их финансового оздоровления был запущен во втором полугодии 2017 года, тогда как закон об ужесточении требований к деловой репутации собственников и топ-менеджеров финансовых организаций вступил в силу в конце января 2018 года.

Банк России ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона. В эту базу вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций банков, чья деловая репутация не соответствует требованиям закона. Попавшие в список ЦБ банкиры не могут устроиться на работу в банк на руководящие должности и приобрести свыше 10% акций любой кредитной организации в течение 10 лет (до вступления в силу поправок срок был меньше - 5 лет).

"По старому закону менеджеры, входящие в совет директоров, не входят в "черный" список. Если бы это случилось после 29 января, то совет директоров бы попал. (...) Событие случилось до вступления закона в силу и поэтому в "черный" список не попадут лица, которые были членами совета директоров", - заявил он.

На этой неделе стало известно, что бывший глава набсовета и президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян назначен советником гендиректора инвесткомпании "ВЭБ Капитал".

"В Конституции записано право на труд. Аганбегян как председатель совета директоров по схеме автоматического включения не находится в "черном" списке. Плюс к этому мы не согласовываем назначение неменеджеров (то есть назначения на не исполнительные должности, такие как советник гендиректора - ИФ). Если человек, не хочу фамилий называть, попал в "черный" список, он не может занимать определенные должности, но право на труд Конституция гарантирует", - заявил Швецов.

Теги: ЦБ РФ, Открытие, Бинбанк, Промсвязьбанк
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