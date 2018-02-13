Греф подтвердил планы Сбербанка ввести сервис обналичивания средств в магазинах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в 2018 году планирует запустить возможность снятия наличных денег клиентами со своих счетов через розничные магазины, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам.

"Мы действительно занимаемся развитием этого направления", - сказал он, отметив, что эта возможность у клиентов банка может появиться в текущем году.

Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов в сентябре сообщил о планах банка по предоставлению базовых банковских услуг клиентам в маленьких населенных пунктах через местные розничные магазины. По его словам, появится функция, позволяющая получать наличные и оплачивать услуги. Параллельно операторы связи увеличивают объем покрытия территорий, поэтому некоторые услуги клиенты смогут получать через интернет, добавил тогда топ-менеджер Сбербанка.