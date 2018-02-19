Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и отсутствия игроков из США; выросли акции "Норникеля" после обвала, продолжили падение бумаги "Магнита", лидировавшие по оборотам торгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2254,92 пункта (-0,02%, минимум дня - 2251,24 пункта), индекс РТС - 1259,01 пункта (-0,3%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,3%.

Доллар стоит 56,42 руб. (+0,02 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Норникеля" (+3,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,5%), АФК "Система" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Мечела" (+1%), "Россетей" (+0,9% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (+0,9%).

АФК "Система" сообщила в понедельник, что Сбербанк открыл ей кредитную линию на сумму до 105 млрд рублей, из них 40 млрд рублей на расчеты с "Роснефтью", при этом кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения. В обеспечение по кредиту Сбербанка "Система" заложит акции "Мобильных телесистем" (-0,3%).

Кроме того, по ходатайствам "Роснефти" в понедельник Арбитражный суд Башкирии снял арест с 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК) и 52% ПАО "Детский мир", арестованных в рамках процесса против АФК "Система". "Роснефть" мотивировала соответствующие ходатайства тем, что мировое соглашение исполняется в соответствии с утвержденным графиком.

Акции "Норникеля" в минувшую пятницу упали на 8,3% из-за опасений новых корпоративных конфликтов. "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz по выкупу доли в "Норильском никеле" (всего им принадлежит 6,3% акций). Crispian в ответ предложила выкупить пакет как "Интерросу", так и другому партнеру по соглашению акционеров "Норникеля" - "РусАлу" Олега Дерипаски. Дочерняя структура "РусАла" обратилась в Лондонский суд с иском против сделки по продаже пакета "Интерросу". Ответчики по иску - структура "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. и Crispian.

В понедельник "РусАл" сообщил, что компания Crispian Абрамовича и его партнеров получила предложение от "дочки" "Интерроса" Bonico Holdings о выкупе около 4% акций "Норильского никеля" (6 млн 313 тыс. 994 акции) по цене $234 за акцию/$23,4 за ADR. Crispian проинформировала "РусАл" об оферте Bonico и предложила предоставить как "РусАлу", так и другой структуре "Интерроса" - Whiteleave Holdings - "право первого отказа" от покупки.

Подешевели акции "Магнита" (-5%, до 4251 руб. - минимум с ноября 2012 года), "Интер РАО" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Башнефти" (-0,7%), "префы" Сбербанка (-1,4%) и "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Акции "Магнита" лидировали по оборотам торгов - на сделки с ними пришлось 7,129 млрд рублей.

В пятницу стало известно, что группа ВТБ подписала соглашение о покупке у основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера на сумму около 138 млрд рублей (4661 рубль за акцию). Компания "Магнит" также сообщила, что сохранит дивидендную политику, выплаты ожидаются во второй половине 2018 года; кроме того, "Магнит" рассмотрит возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 году.

Как заявил в ходе телефонной конференции CEO ритейлера Хачатур Помбухчан, объем программы buyback "Магнита" может составить около $200 млн, решение будет принимать совет директоров. По его словам, "Магнит" будет более осторожен в темпах дальнейшей экспансии и не собирается открывать по 3-4 тыс. магазинов в год.

Индексы в США в пятницу изменились незначительно и разнонаправленно, растеряв большую часть роста в конце торгов из-за политических новостей. В понедельник рынок акций США закрыт в связи с праздником (Presidents' Day).

Ослаблению рынка к концу сессии в пятницу способствовало заявление американского спецпрокурора Роберта Мюллера о выдвижении Минюстом США обвинений против 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы в США. Это заявление стало элементом неопределенности для рынков, хотя обычно влияние политических новостей на фондовые индексы является краткосрочным, отмечают эксперты.

В понедельник в Азии на работающих площадках преобладал подъем - Япония выросла на 2% благодаря ослаблению иены относительно доллара США. Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты в понедельник в связи с праздником (Новый год по Лунному Календарю).

Между тем просела Европа (FTSE, DAX, CAC 40 отступили на 0,3-0,5%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,4%).

Нефть пока сохраняет позитивный импульс прошлой недели. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $65,42 за баррель (+0,9% и +0,8% в пятницу), апрельская цена WTI - $62,2 за баррель (+1,1% и +0,6% в пятницу). За минувшую неделю Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4,2%.

Пятничные данные Baker Hughes, указавшие на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд, не смогли ухудшить настрой трейдеров. По данным Baker Hughes, число таких установок за неделю выросло на 7 единиц - до 798 штук.

В качестве фактора, поддерживающего рынок, эксперты отмечают снижение запасов нефти на терминале в Кушинге: за неделю, завершившуюся 9 февраля, резервы уменьшились до 32,7 млн баррелей по сравнению с 36,3 млн баррелей неделей ранее.

Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич, поддержку рынку акций в понедельник оказала нефть, в то время как Европа подавала негативные сигналы при отсутствии значимых новостей. В отсутствие игроков из США инвесторы предпочли взять паузу в принятии инвестиционных решений, что сказалось на активности торгов.

Акции "Магнита" продолжили падение, проигнорировав новости о возможном buyback объемом $200 млн. Техническая картина на графике индекса МосБиржи остается "бычьей", все тренды в текущий момент направлены вверх, а сам индекс находится чуть ниже сопротивления, расположенного на уровне 2300 пунктов. Его пробой, который может быть вызван ростом цен на нефть, станет очередным сигналом к покупкам, что может привести к продолжению роста и обновлению исторических максимумов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Европе вечером на фоне отсутствия веских фундаментальных факторов преобладали умеренно пессимистичные настроения. Во вторник будет опубликован индекс цен производителей Германии за январь (10:00по московскому времени) и индекс текущих условий ZEW Германии за февраль (13:00). Выхода важной статистики в США не запланировано, биржи Китая по-прежнему будут закрыты.

Нефть в понедельник приблизилась к важным сопротивлениям дневных графиков - $66,1 за баррель Brent и $62,8 за баррель WTI. Указанные значения в ближайшей перспективе могут приостановить восходящее движение цен. Нельзя исключать, что опубликованные в пятницу данные Baker Hughes приведут к продажам на рынке уже во вторник, когда американские инвесторы вернутся с выходных.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, рыночный консенсус в отношении ставки ФРС не изменился - ожидания ее повышения в марте приблизились к 100%. Очень важен будет тон заявлений и оценка ситуации новым главой регулятора, в частности, комментарий о недавней коррекции на финансовом рынке. Федрезерв в соответствии с мандатом следит за состоянием макроэкономики США, но в недавнем заявлении .Пауэлла прозвучало, что регулятор будет следить за малейшими угрозами для финансовой стабильности.

В конце текущей недели состоятся пересмотры суверенных рейтингов России агентствами S&P и Fitch, высока вероятность повышения оценок до "инвестиционного" уровня. Существенной реакции на рынке не ожидается, так как эти факторы уже по большей части в цене.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, в понедельник главной темой дня стали обвинения, выдвинутые в пятницу вечером спецпрокурором США Р.Мюллером против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию США 2016 года. В пятницу агентство S&P опубликует итоги пересмотра кредитных рейтингов России, но пока не стоит рассчитывать на возвращение рейтингов инвестиционного уровня.

На валютный рынок влияют рекордные выплаты по НДПИ - их суммарный объем составит 480 млрд рублей, причем эти средства должны быть перечислены не позднее 26 февраля. Поскольку в эту пятницу в России нерабочий день, экспортеры, вероятно, увеличат предложение иностранной валюты в середине недели.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, рынок акций США, достаточно высоко отскочивший от своих локальных минимумов (менее 2600 пунктов по индексу S&P 500), похоже, взял паузу, что может сформировать технический момент для дальнейшего нисходящего движения. Недавний отскок выглядел идеальным с точки зрения технического анализа, в то время как фундаментальный фактор - повышенные доходности UST (10-летние бонды лишь немного снизились от локального максимума, доходность составила 2,87% годовых) - никуда не исчез.

Доходность двухлетних UST подскочила на 2 базисных пункта (до 2,19% годовых), обновив локальный максимум. Такая динамика UST давит и на российский долг (с начала года котировки Russia-27 снизились почти на 3 процентных пункта). Как заявил представитель агентства S&P, для улучшения рейтинга РФ необходимо "повышение темпов экономического роста и снижение проблем в банковской системе", что ставит под вопрос положительное рейтинговое действие в ходе ближайшего пересмотра 23 февраля.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, подробности возможной покупки пакета "Норникеля" у структур Р.Абрамовича говорят о том, что "Интеррос" и "РусАл" готовы заплатить за него с премией к рынку. Возможно, что борьба акционеров продолжится и даже приведет к скупке бумаг из свободного обращения.

АФК "Система" получила у Сбербанка кредит в размере 105 млрд рублей под залог акций МТС; "АЛРОСА" провела аукционы по газовым активам и выручила за них 30,3 млрд рублей, покупателем активов стал "НОВАТЭК" .

Нефть вернулась выше $65 за баррель на росте геополитической напряженности, поэтому нельзя исключать дальнейшего укрепления рубля. В минувшее воскресенье премьер-министр Израиля заявил о том, что страна может начать действовать против самого Ирана, а не только его союзников на Ближнем Востоке. В этой связи можно ждать очередных налетов авиации на иранские подразделения в Сирии, что будет очередным шагом к эскалации ситуации. Впрочем, сирийский регион остается потенциальным источником неожиданностей и без участия Тель-Авива. Между тем для распродаж на рынке нефти также имеются поводы в виде наращивания активности американскими нефтяниками.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции АО "Русолово" (+8,8%), "АвтоВАЗа" (+6% и +7,8% "префы"), "ГАЗа" (+3,9%).

Подешевели бумаги "Плазмека" (-15,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4,5%), "Нижнекамскнефтехима" (-3,5%), "Уралкалия" (-2%), "Интер РАО" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,274 млрд рублей (из них 6,459 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,373 млрд рублей на бумаги "Норникеля").