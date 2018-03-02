"Нафтогаз" начал закупки газа у польской PGNiG

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" подписал контракт с PGNiG (Польша) на покупку в марте более 60 млн куб м газа после отказа ПАО "Газпром" осуществлять поставки, сообщила пресс-служба украинской компании.

По ее данным, поставки начались утром 2 марта через узел Hermanowice.

"Мы готовы увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта в зависимости от спроса на рынке Украины. PGNiG может обеспечить стабильные и безопасные поставки газа благодаря своему разнообразному портфелю, который представляет собой сочетание внутреннего производства в Польше и импортных поставок, включая регулярные поставки СПГ из Катара и США", - цитируется в сообщении глава PGNiG Петр Возняк.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подчеркнул правильность выбранного Украиной курса диверсификации поставок, поскольку "РФ вновь попыталась использовать газ в качестве политического оружия".

"Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам: "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам".

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

1 марта стало известно, что "Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март.

28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018.