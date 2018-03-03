"Нафтогаз" предложит "Газпрому" переговоры по пересмотру тарифа на транзит газа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшее время направит ПАО "Газпром" (РФ) предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа, сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, в своей аргументации в Стокгольмском арбитраже относительно необходимости пересмотра тарифов "Нафтогаз" исходил из принятых национальным регулятором (НКРЭКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Кроме того, НАК ссылался на ранее предложенные "Газпрому" переговоры о необходимости пересмотра транзитного тарифа с 2010 года в соответствии с европейскими правилами.

По первой аргументации арбитраж отклонил требования НАК, поскольку к его компетенции не относится внедрение и применение на Украине принятого страной нового энергетического законодательства - этим должен заниматься украинский регулятор.

По второй аргументации арбитраж выявил несоответствие формальным требованиям направленного "Газпрому" письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа.

"Трибунал также не удовлетворил эти требования, сказав: смотрите, то письмо, которое вы присылали в 2010 году, которое, как вы говорите, было требованием о пересмотре тарифа, не соответствует всем формальным требованиям, поэтому мы такой тариф пересмотреть не можем. Но, знаете, над чем сейчас работает "Нафтогаз"? Над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям", - сказал он.

"Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому", - подчеркнул Витренко.

По его словам, после этого, согласно процедуре, сначала должны состояться переговоры. В случае, если стороны не смогут договориться, "Нафтогаз" сможет подать иск в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщалось, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018.