Столичных автомобилистов попросили отказаться от поездок в воскресенье

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Столичный общественный транспорт готов к ухудшению погоды в воскресенье, власти просят автомобилистов отказаться от поездок на своих машинах.

"В ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским", - сказали "Интерфаксу" в субботу в департаменте транспорта Москвы.

В департаменте подчеркнули, что Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Московский метрополитен", Московское центральное кольцо, ГУП "Мосгортранс", Центральная пригородная пассажирская комания (ЦППК) и МТ (Московско-Тверская - ИФ) ППК полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все для того, чтобы передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным. В случае необходимости использования личных автомобилей, водителей просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

По данным Гидрометцентра, в Москве ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 15 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, сообщили в транспортном департаменте.