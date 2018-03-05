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Fitch поставило рейтинг EN+ на пересмотр с возможностью снижения

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах EN+ на пересмотр с возможностью снижения.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги в настоящее время находятся на отметке "ВВ-".

Краткосрочные РДЭ компании были подтверждены на уровне "В".

Рейтинговые действия обусловлены тем, что "РусАл" объявил о готовности к shoot out ("русской рулетке") по выкупу бумаг "Норильского никеля" .

"RWN отражает наши ожидания, что воздействие от запуска "русской рулетки", если он произойдет, будет иметь воздействие на кредитный профиль EN+ от нейтрального до негативного, хотя мы понимаем, что существует высокая степень неопределенности относительно запуска shoot out и его влияния на EN+", - отмечается в сообщении агентства.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 30,3% акций "Норильского никеля", "РусАл" Олега Дерипаски - 27,8%, доля Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz составляет 6,37% акций. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%.

"РусАл", контролирующий 27,8% акций "Норникеля", заявил о возможности выкупа доли "Интерроса" (30,3%) в рамках "русской рулетки", предусмотренной в соглашении акционеров "Норникеля" на случай, если отношения мажоритариев зайдут в тупик. До декабря 2017 года такой вариант был невозможен, поскольку действовал 5-летний запрет на уменьшение их долей ниже 20%. "РусАл" сообщил, что запросит у собрания акционеров мандат на принятие советом директоров решения о покупке или продаже акций "Норильского никеля" в ходе "русской рулетки".

"РусАл" готов выкупить акции "Норникеля" у "Интерроса" в диапазоне $250-320 за бумагу или продать свою долю по цене выше $320 за акцию. На выкуп всего пакета "Интерроса" "РусАлу" может потребоваться $15,394 млрд, наоборот, от продажи компания может получить $10,622 млрд, подсчитал "РусАл".

Несмотря на то, что в случае полного выкупа "Интерроса" доля "РусАла" превысит сразу два рубежа, требующих выставления оферты миноритарным акционерам "Норникеля" - 30% и 50%, в материалах "РусАла" не оговаривается и не подсчитывается такая возможность.

Теги: Fitch, EN+, Олег Дерипаска
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