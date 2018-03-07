Китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке проекты на $30 млрд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Общая стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает $30 миллиардов, заявил посол Китая в России Ли Хуэй на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития во Владивостоке во вторник.

"Наиболее активно развивается взаимодействие в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и финансовой сфере", - приводит слова посла пресс-служба администрации Приморского края.

Сегодня Китай является основным источником инвестиционных вливаний в Дальний Восток - 85% всех иностранных вложений приходится на эту страну. Около 20 китайских предприятий работают в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.

По прогнозам Китая, в ближайшие 15 лет ему предстоит импортировать товары на сумму около $20 триллионов и привлечь иностранные инвестиции в $2 триллиона. Эти средства будут вкладываться в зарубежные рынки, в том числе совместные с Россией проекты.