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Китай полностью откроет производственный сектор для иностранных компаний

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В 2018 году производственный сектор Китая будет полностью открыт для иностранных предпринимателей, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", - заявил он в докладе о работе правительства, с которым выступает на открывшейся в понедельник cессиb Всекитайского собрания народных представителей (высший орган государственной власти Китая) 13-го созыва.

Он отметил, что предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. По его словам, "иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", - говорится в документе.

Теги: Китай
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