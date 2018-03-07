Knight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число россиян, сумма состояния каждого которых превышает $5 млн, увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 27%, до 38,12 тыс. человек, свидетельствуют данные ежегодного исследования The Wealth Report, проводимого консалтинговой компанией Knight Frank.

В общей сложности они владели $1,2 трлн, что эквивалентно 73,5% российского ВВП в прошлом году. Ультрабогатых людей с капиталом свыше $50 млн в стране также стало на 27% больше - 2 тыс. 620 человек.

По темпам прироста состоятельных граждан Россия уступает только Замбии (40%) и Ботсване (28%), в которых при этом нет людей с состоянием более $50 млн, а также Бразилии (28%). Сопоставимый годовой прирост демонстрируют Тайвань (27%) и Южная Корея (23%).

В Китае число богачей увеличилось за год на 13%, в Индии - на 21%, в США - на 4%.

Сокращение численности мультимиллионеров в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано всего в нескольких странах: Египте, Нигерии, Турции, ОАЭ. Особняком в этом списке стоит Великобритания, где количество как очень богатых, так и самых богатых подданных уменьшилось на 2%.

Вместе с тем в 2012-2017 годах число российских мультимиллионеров сократилось на 35% в связи с непростой ситуацией в экономике и политике и ослаблением курса рубля. На отрезке в пять лет изменения более радикальны и по всему миру: наблюдаются как скачки на 96% (Китай) и 74% (Кения), так и падение примерно на четверть в Бразилии, ЮАР, Нигерии, на Кипре.

По числу долларовых мультимиллионеров по-прежнему лидируют США - почти 1,2 млн человек из 2,535 млн по всему миру, по версии Knight Frank. В материковом Китае этот показатель составляет 425,3 тыс. плюс 75,78 тыс. в Гонконге, в Японии - 306,69 тыс. К России в абсолютных величинах ближе всего Тайвань - 39,76 тыс. человек.

Количество ультрабогатых людей в мире выросло на 10% в 2017 году, до 129,73 тыс. человек, а их совокупное состояние достигло $26,4 трлн.

Knight Frank также изучает целый ряд показателей, характеризующих наиболее обеспеченных людей. Склонность к большему инвестиционному риску демонстрируют больше четверти российских мультимиллионеров, тогда как 36% в прошлом году предпочитали меньше рисковать.

По данным Knight Frank, у 58% из самых обеспеченных россиян есть второй паспорт или двойное гражданство. При этом 45% рассматривают возможность выезда за рубеж на постоянное проживание. Число запросов из России на покупку дорогой недвижимости за рубежом увеличилось на 35% в 2017 году.

Более половины (62%) респондентов Knight Frank из РФ обеспокоены усилением политического популизма по всему миру, тогда как среднемировой показатель намного ниже - 43%.

По числу мультимиллионерских яхт Россия занимает 2-е место в мире (168), уступая США. Но по их средней длине (59 метров) опережает Штаты (52 метра), хотя первенство по этому показателю за Саудовской Аравией (68 метров).

Между тем российское представительство в глобальном списке миллиардеров журнала Forbes, который Минфин США использовал при составлении "кремлевского списка", выросло до 102 человек с 96 год назад.