"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Миллер отметил, что "стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам, на поставку и транзитному".

"По решению арбитража "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения. "Газпром" принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. Но мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит. Инициирована процедура расторжения контракта в установленном порядке", - пояснил он.

"Без сомнения, решение о расторжении контрактов - это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора - два года. Но для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если конечно же не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтегаз Украины", - сказал Миллер.

"Газпром" рассчитывает, что в новом разбирательстве стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", сказал Миллер.

В свою очередь Медведев отметил, что обращение в суд для расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" "нормальный правовой путь прекращения договорных отношений". "Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, возникать, в конечном счете они заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке. В данном случае, в судебном порядке. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений".

Транзит вне опасности

Рисков транзита газа в ЕС нет, если только "Нафтогаз" не будет несанкционированного отбирать газ, сообщил Миллер.

"Для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", - сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак также отмечал, что спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" не повлияет на поставки газа в Европу. "Наоборот, на сегодняшний день реализуются исторически самые большие объемы поставок на европейский рынок в условиях сегодняшних температур, и "Газпром" еще раз подтверждает себя как надежный поставщик газа на протяжении уже 50 лет", - подчеркивал министр.

Влияние извне

Медведев заявил о недопустимости попыток политиков ЕС и США влиять на двусторонний спор "Газпрома" и "Нафтогаза". "На мой взгляд, крайне важно, чтобы все эти разбирательства происходили в рамках существующего правопорядка, который определили стороны. Чтобы этим непосредственно занимались сами спорящие стороны - я имею в виду "Газпром" и украинскую сторону. И, собственно, это прямо предусмотрено существующими соглашениями", - подчеркнул он.

"Но что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Это имеет совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского союза, и даже, что совсем парадоксально, из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Ни Европейский союз, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел к двусторонним отношениям между "Газпромом" и его украинским контрагентам отношения не имеют, и эти отношения нужно урегулировать в существующем правовом поле. Не исключая, естественно, все процедуры: и процедуры обжалования, и процедуры расторжения договора в существующих параметрах", - заключил Медведев.

Будущее сотрудничества

Миллер и Медведев подчеркнули, что отказываться от продолжения сотрудничества "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" нельзя, но Украина должна доказать эффективность транзита российского газа в Европу через ее территорию.

"В текущих условиях важно отметить, что тут уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. И мы готовы выслушать и рассмотреть такое предложение, если вдруг такие предложения будут", - сказал Миллер.

"Естественно, никаких вариантов закрывать не надо. Это просто вопрос выгодности, эффективности контракта", - согласился премьер-министр.

Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года).

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

6 марта "Газпром" сообщил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года. В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.