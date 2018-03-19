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Нефть Brent подешевела до $65,8 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник после повышения на минувшей неделе.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени в понедельник опустилась на $0,38 (0,57%) - до $65,83 за баррель. В прошлую пятницу контракты подскочили в цене на $1,09 (1,67%) - до $66,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,35 (0,56%) - до $61,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $1,15 (1,88%) - до $62,34 за баррель.

На прошлой неделе Brent увеличилась в цене на 1,1%, WTI - на 0,5%.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу, число действующих установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 единицы, до 800 штук. Рост показателя стал седьмым за последние восемь недель.

Между тем министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил в интервью агентству Bloomberg, что Россия намерена в полной мере выполнять условия соглашения об ограничении нефти. При этом российская сторона готова обсудить как стратегию постепенного прекращения ограничений в конце этого года, так и возможность продления соглашения на более длительный срок в ходе ежегодной встречи ОПЕК в июне.

Кроме того, глава компании Basra Oil Ихсан Абдул Джаббар сообщил, что добыча нефти иракской марки Basra вырастет до 3,5 млн баррелей в сутки к концу года с текущих 3,15 млн б/с.

Теги: нефть
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