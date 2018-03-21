Казначейство РФ предложило схему работы исполнителей ГОЗ с опорным банком

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу (ГОЗ) могут обязать открывать лицевые счета в Федеральном казначействе, а не в уполномоченных банках, как это делается сейчас, соответствующие предложения подготовило казначейство.

В настоящее время каждый головной исполнитель для исполнения государственного контракта обязан выбрать из направленного ему госзаказчиком перечня уполномоченных банков одну кредитную организацию, которая будет осуществлять банковское сопровождение.

"Предложения, которые мы сформулировали в Минфин, предполагают, что лицевые счета головных исполнителей будут открываться в казначействе, если иное не будет устанавливаться Минфином и Минобороны", - сказал журналистам в среду руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

С конца прошлого года список уполномоченных банков в сфере гособоронзаказа перестал быть публичным. Последние данные есть на 1 октября 2017 года, туда входили: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк , Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, АБ "Россия" и банк "Санкт-Петербург".

В скором времени действующая схема банковского сопровождения ГОЗ, которая несет для российских банков санкционные риски, поменяется. Власти создадут на базе санируемого Промсвязьбанка опорный банк для обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"У головного исполнителя есть контракт с госзаказчиком, он открывает счет в казначействе, получает аванс, а дальше его "разгоняет" по цепочке операций в опорный банк", - описал Артюхин предложенную поправками схему взаимодействия с опорным банком.

По его мнению, опорный банк будет способен обеспечить 100-процентное обслуживание гособоронзаказа.