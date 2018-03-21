Экономика

Нефть Brent подорожала до $67,56 за баррель

Есть обновление от 08:44

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ходе азиатских торгов в среду продолжают подъем после роста до трехнедельного максимума днем ранее, пишет MarketWatch.

Инвесторов приятно удивили данные Американского института нефти (API) о сокращении коммерческих запасов топлива в США. Теперь участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти в стране.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени 21 марта увеличилась на $0,14 (0,21%) - до $67,56 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,37 (2,1%), до $67,42 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду поднялась на $0,13 (0,2%) - до $63,67 за баррель. Во вторник ее стоимость увеличилась на $1,41 (2,3%), до $63,54 за баррель.

По оценкам API, запасы нефти в США сократились на 2,739 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики ожидали роста на сопоставимую величину. Снижение запасов бензина продолжилось - на 1,06 млн баррелей после падения на 1,262 млн баррелей неделей ранее.

В официальных данных Минэнерго эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей и сокращение резервов бензина и дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

Теги: нефть
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